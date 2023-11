Obyvatel Česka bude ubývat. Výraznému stárnutí populace může zabránit jen migrace, ukazuje demografie

Postupné vymírání české populace by měla přibrzdit migrace z ciziny, mírnému úbytku obyvatel ale nezabrání. Do padesátých let by tak počet obyvatel mohl klesnout z 10,83 milionu na 10,69 milionu. Výsledky nové demografické projekce s vývojem do roku 2101 představili na tiskové konferenci předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček a demografka Michaela Němečková.

Jako by vymřela jedna Jihlava za rok. V polovině jednadvacátého století se bude každý rok česká populace snižovat až o padesát tisíc lidí ročně. Právě v té době totiž začne umírat generace takzvaných Husákových dětí, tedy populačně silné ročníky narozené počátkem normalizace od 70. let 20. století.

„Českou populaci čeká výrazné stárnutí, kterému nezabrání ani přírůstky migrací. Počet lidí nad 65 let bude výrazně růst, zejména v nejstarším věku. Poroste podíl seniorů nad 30 procent. Klesající trend bude u osob ve věku od 20 do 64 let i do 19 let. V budoucnu by mohlo dojít až k vyrovnání těchto skupin. Vývoj bude charakterizovat nepřetržitá převaha zemřelých nad počtem živě narozených dětí,“ shrnula Němečková.

Letos mělo Česko 10,83 milionu obyvatel. V roce 2051 by to mohlo být 10,69 milionu, o třicet let později 10,13 milionu a v roce 2101 pak 9,9 milionu. Migrace vymírání přibrzdí.

Zatímco lidí nad 65 let je teď kolem 2,21 milionu, v polovině století by to mohlo být 3,1 milionu. Nynější podíl 20,4 procenta by se tak do poloviny století zvedl na 29 procent a do začátku příštího století postupně na 34,1 procenta.

Bude přibývat jediná skupina – senioři

Počet lidí od 15 do 64 let by naopak mohl klesnout z 6,87 milionu na 6,18 milionu a dětí do 14 let z 1,75 na 1,41 milionu. Podíl dospělých a dospívajících by se tak mohl snížit z 63,4 na 54,4 procenta a dětí z nynějších 16,2 procenta na 11,4 procenta.

„Jedinou složkou, která bude posilovat svou váhu v populaci, bude složka seniorská… Relativně nejvíc by měly posilovat v budoucnu právě ty nejstarší věkové skupiny,“ uvedla Němečková.