Archeologové objevili u Tisy obří síť sídlišť z doby bronzové. Mohla tvořit evropskou velmoc

Společenstvo na Tise

Téměř všechny lokality TSG ležely ve vzdálenosti do pěti kilometrů od sebe. Jsou uspořádány podél říčního koridoru tvořeného Tisou a Dunajem, což naznačuje, že se jednalo o síť kooperujících společenstev rozprostřených na mnoha různých místech.

Rozsah lokality, propojenost sídlišť a množství lidí, kteří je museli obývat, vede vědce k závěru, že TSG bylo důležitým centrem inovací v pravěké Evropě a zřejmě tvořilo hlavní síťový uzel regionu v době největšího rozmachu Mykén, Chetitů a Nové říše v Egyptě, tedy v době mezi roky 1500 až 1200 před naším letopočtem.

Objev poskytuje nový pohled na evropskou civilizaci ve druhém tisíciletí před naším letopočtem, které se v této oblasti považuje za zásadní zlom mezi pravěkem a starověkem. Zdá se, že vyspělé vojenské a zemní technologie této společnosti se po jejím zhroucení v roce 1200 před naším letopočtem rozšířily po celé Evropě. Význam a vliv těchto skupin pomáhá vysvětlit podobnosti v materiální kultuře a ikonografii napříč Evropou v pozdějším druhém tisíciletí před naším letopočtem, uvedl Molloy.

„To, jak tuto oblast a její společenstva začínáme chápat, zpochybňuje spoustu aspektů evropské prehistorie. Bylo by velmi nepravděpodobné, že by každá z více než stovky lokalit byla ovládána samostatnými náčelnickými rodinami, které by si navzájem konkurovaly,“ popisuje vědec. „Pro pravěkou Evropu je unikátní, že jsme schopni nejen určit polohu několika lokalit pomocí satelitních snímků, ale dokázali jsme také definovat celou osídlenou krajinu, doplněnou mapami velikosti a uspořádání lokalit, dokonce až po umístění lidských obydlí v nich. To nám nabízí úžasný pohled na to, jak lidé doby bronzové žili mezi sebou a se svými mnoha sousedy,“ doplnil Molloy.