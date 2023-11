Šimpanzí samice procházejí menopauzou

Menopauza, tedy život po ukončení plodnosti, je jev, který je v přírodě zcela výjimečný. Vědci si docela dlouho mysleli, že se objevuje jenom u lidí. Pak ale mořští biologové objevili, že se vyskytuje u několika druhů mořských savců, například u kosatek. Teď se ale ukázalo, že v tom nejsme sami ani mezi primáty.

U zvířat je běžné, že samice umírají krátce po skončení reprodukční fáze života. Ale neplatí to u šimpanzů z tlupy Ngogo, kteří žijí v národním parku Kibale v Ugandě. Samice podle nového výzkumu prožijí po menopauze asi pětinu svého života. Klíčová otázka zní: Proč?

Příroda se snaží optimalizovat přežití, evoluce upřednostňuje ty, kdo se dokážou lépe rozmnožovat. Ale k čemu je existence tvora, který se už rozmnožovat nedokáže? To zdánlivě odporuje všem přírodním zákonům, které věda zná. Jedním z vysvětlení je takzvaná „hypotéza babičky“. Ta říká, že staré samice, které už nejsou plodné, mohou být velmi důležité pro přežití svých vnoučat. Pomáhají totiž svým dcerám v péči o potomky tak moc, že se jejich existence „evolučně vyplatí“. U lidí a kosatek to opravdu funguje, protože jejich babičky jsou opravdu klíčové. Jenže u šimpanzů to neplatí.