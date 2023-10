Hmyz si s podzimem neláme hlavu. Klimatická změna mu pomáhá množit se až do zimy

Podle Météo-France bylo září nejteplejším měsícem, jaký kdy byl ve Francii naměřen, a to o 3,5 až 3,6 stupně Celsia nad průměrem období let 1991 až 2020. Toto nezvykle teplé období pokračovalo i v prvních deseti dnech října, kdy teploty pravidelně překračovaly hranici třiceti stupňů.

Pokud bude globální oteplování pokračovat, můžeme očekávat více hmyzu po celý rok?

„Představme si, že zima zmizí a my budeme mít opravdu celoročně mírné teploty. To by mohlo mít dva efekty. (…) Druhy, které vídáme jen v létě, bychom mohli mít po celý rok. To by se mohlo týkat například některých druhů komárů,“ říká Giron. Vedle toho však „existují druhy hmyzu, které potřebují přezimovat“. Například u některých motýlů „je nezbytná diapauza, takže pokud nezavládne zima, nemají podmínky pro hibernaci, a tudíž ani pro vznik nové generace na jaře. Pro tyto druhy hmyzu by to mohlo mít katastrofální následky,“ dodává Giron.