Pokud operuje žena, má pacient méně komplikací, ukázaly dvě rozsáhlé studie

Nový výzkum se skládá ze dvou studií a navazuje na předchozí, který přinesl podobná zjištění. Tehdy se zaměřoval na výsledky pacienta do třiceti dní po zákroku. Nové studie zkoumaly, jaký vliv mělo pohlaví chirurga na zdraví operovaného devadesát dní po zákroku.

Oba výzkumy prošly recenzním řízením a ukazují, že u lidí operovaných ženami se méně často objevují pooperační komplikace a pacienti potřebují také kratší následnou péči, než když skalpelem vládnou muži.

Muži operují rychleji

Studie byly rozsáhlé. Jejich autoři zanalyzovali s pomocí statistických metod více než milion záznamů o chirurgických operacích. Ty pocházely ze dvou zemí: Kanady a Švédska. Oba soubory dat ukázaly stejné výsledky – pooperační následky jsou u lidí operovaných ženami méně dramatické než u těch, kde zákrok prováděl muž.

Muži ale měli také oproti ženám v roli lékařů některé výhody. Například operovali průměrně kratší dobu, podle autorů výzkumu to může vést k interpretaci, že lepší výsledky žen spočívají v delší době strávené „na sále“.

Podle urologa se specializací na onkologické zákroky Christophera Wallise, který vedl kanadskou studii, by tyto výsledky měly muže-chirurgy přimět k tomu, aby se zamysleli nad svým přístupem k práci. „Jako muž-chirurg si myslím, že tyto údaje by měly mě i mé kolegy přimět k tomu, abychom se pozastavili a zamysleli se nad tím, proč mohou být i lepší výsledky,“ uvedl pro deník The Guardian.

Podle tohoto výzkumu mělo devadesát dní po operaci nežádoucí pooperační komplikace 13,9 procenta pacientů operovaných mužem, ale jen 12,5 procenta pacientů operovaných ženou. Mezi tyto komplikace vědci zahrnovali rozsáhlý soubor problémů od nutností další původně neplánované operace přes mrtvice a infarkty až po úmrtí.

Pacienti, které operovaly ženy, na tom byli lépe i rok po operaci. Za tu dobu mělo 20,7 procenta nějaké nežádoucí pooperační příhody; po chirurgických zákrocích provedených muži to bylo 25 procent.

Vyvrácené předsudky

Velmi podobný výsledek dala i švédská větev výzkumu, která sledovala jen pacienty po operaci žaludku. Ti, které operovaly ženy, trpěli méně komplikacemi a měli kratší dobu hospitalizace než pacienti operovaní muži. Ženám opět trvala operace delší dobu ve srovnání s jejich mužskými kolegy.

Podle švédských vědců je sice třeba brát výsledky s jistou rezervou, ale přesto naznačují, že rozdíly mezi úspěchem mužů a žen v chirurgii existují a možná je vysvětluje odlišný postoj obou pohlaví k podstupování rizika. V řadě jiných odvětví totiž mužům trvá kratší dobu, než učiní rozhodnutí.

Zajímavé také je, že data i zkušenosti naznačují, že v některých zemích světa se věří, že muži-chirurgové jsou lepší než ženy v této profesi. „Zajímavé je, že většina dříve publikovaných studií naznačuje, že ženy jsou přinejmenším stejně dobré jako mužští chirurgové, nebo jako v tomto případě dokonce o něco lepší,“ vyvrací tento předsudek Wallis.