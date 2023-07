Jak drongo přechytračil kukačku. Africký pták překvapil vědce schopností rozeznávat vzory

Tým vedený výzkumníky z University of Cambridge a University of Cape Town ve spolupráci s komunitou v Zambii se rozhodl prozkoumat schopnosti drongů odhalovat vysoce přesné padělky. Výsledky náročného terénního výzkumu teď vyšly v odborném žurnálu Proceedings of the Royal Society B.

Výzkumníci prováděli terénní výzkum v oblasti Choma v Zambii v období od září do listopadu v průběhu čtyř let. Prvním krokem bylo měření rozdílů v barvě a vzoru vajec dronga a vajec kukačky. Tým zjistil, že barva a vzor vajec kukaček jsou v průměru téměř totožné s barvou a vzorem vajec dronga a že kukačky umí zfalšovat všechny typy znaků vajec dronga. Kukačky africké sice snášejí vejce do hnízd různých ptačích druhů, ale v dané oblasti se specializují jen na jeden, aby právě jeho vajíčka dokázaly precizně kopírovat.

Dokonalý padělatel narazil na dokonalého detektiva

„Je až neuvěřitelné, jak dokonalé je tohle napodobování. Často se nám stalo, že jsme v terénu přehlédli kukaččí vejce, protože vypadala přesně jako drončí snůška, ve které byla nalezena,“ uvedla vedoucí výzkumu, ornitoložka Jess Lundová.