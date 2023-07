V Polsku se nakazily desítky koček ptačí chřipkou. Riziko pro lidi je zatím mírné

WHO uvádí, že do 11. července laboratoře prověřily vzorky od 46 koček a jednoho karakala, přičemž podtyp viru chřipky H5N1 se potvrdil u 29 z nich. Čtrnáct z nich veterináři utratili, dalších 11 uhynulo, poslední úhyn je hlášený ze 30. června. Jak se kočky nakazily, není zatím jasné.

Podle WHO se v minulosti ojedinělé případy ptačí chřipky u koček vyskytly, tentokrát je to ale poprvé, co jich je tak mnoho z tolika oblastí v jedné zemi. Pozitivní případy se objevily ve většině vojvodství, což naznačuje, že se tato nemoc šíří po celé zemi ještě víc, než naznačují samotná čísla.

Z 25 koček, o kterých mají vědci informace, byly dvě venkovní, 18 bylo vnitřních s přístupem na balkon, terasu nebo dvorek a pět koček bylo vnitřních bez přístupu do venkovního prostředí. U sedmi byla hlášena možnost kontaktu s volně žijícími ptáky.

Genomická analýza virů sekvenovaných z tohoto ohniska ukázala, že všechny patřily do jedné skupiny a byly si navzájem dost příbuzné. Jsou také podobné typu virů, které cirkulují u volně žijících ptáků a které nedávno byly příčinou vzniku ohnisek u drůbeže v Polsku.