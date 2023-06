Přibývá případů lidí s diagnózou genderové dysforie, uvádí výzkum

Nedávné studie naznačují, že genderová dysforie je v posledních letech stále častější, a to zejména u lidí, kteří se rodí s ženským tělem. Problém je, že tyto výzkumy sledují celý fenomén jen krátkou dobu, anebo pracují s příliš malým vzorkem lidí. A samozřejmě je problémem i citlivost a kontroverze tohoto tématu.

Vědci se pokusili tato omezení obejít tím, že po použitelných údajích pátrali v jiných databázích. Našli je v TriNetXu, cože je síť, kam posílá data 49 zdravotnických organizací. Celkem autoři využili data 42 milionů lidí z let 2017 až 2022. Většina, asi osmdesát procent osob, v této databázi žije v USA.

Z analýzy vyplynulo, že množství lidí s diagnózou genderové dysforie mezi lety 2017 a 2021 výrazně vzrostlo. A současně klesal průměrný věk osob s touto diagnózou: ze 31 let v roce 2017 na 26 let v roce 2021. Výraznější byl růst nových případů u „mužů v ženském těle“. Ti hlásí tento nesoulad už od jedenácti let věku, vůbec nejčastěji se diagnostikuje mezi sedmnácti a devatenácti lety.