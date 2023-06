Na Blízkém východě přibývá pěstování „vodního mechu“. Symbiotická azolka roste jako o život

„To může mít přímý přínos pro zemědělce v podobě zlepšení příjmů a přístupu k výživným potravinám,“ uvedl Naem Mazahrih, který vede výzkum v jordánském Národním zemědělském výzkumném centru v Balqa.

Vlastnosti rostlinky jsou opravdu pozoruhodné. Přestože roste ve vodě, spotřebuje jí tak málo, že podle expertních odhadů jí stačí jen desetina vláhy, kterou by potřebovalo stejné množství kukuřice. Navíc dokáže snížit náklady na hnojiva na polovinu. A do třetice: roste tak rychle, že se dá sklízet během pouhého měsíce a půl. Kukuřice naproti tomu potřebuje přibližně třikrát delší dobu. Azolka také nevyžaduje téměř žádné péči, prostě si roste.

Není zisku bez rizik

Někteří odborníci ale také varují před ekologickými riziky, která tato plodina představuje. Je totiž možná až příliš úspěšná, a kvůli tomu má potenciál se šířit víc, než zemědělci plánují. A tím také vytlačovat jiné druhy.

„Může to mít kaskádovité účinky na celkový ekosystém a jeho biologickou rozmanitost,“ varuje Mazahrih. Přemnožení azolky na hladině by mohlo snížit množství světla a kyslíku ve vodních zdrojích, což by mělo negativní dopad na další živočichy a rostliny.

Aby zemědělci tato rizika snížili, mají od vědců k dispozici řadu doporučení, například pěstovat rostlinku v kontrolovaných podmínkách, jako jsou třeba skleníky umístěné co nejdál od přírodních vodních ploch.

Kde se vzala

Různé druhy azolky rostou na více místech planety, ale pro hospodářské účely se ji naučili využívat jen v Číně a Vietnamu, kde to praktikují už od středověku. Její pěstování sice není náročné, ale je k němu zapotřebí znát přesné postupy, které si místní přísně hlídali.

Teprve v polovině dvacátého století se o fascinujících vlastnostech této rostliny dozvěděl svět. A postupně se začala využívat jako hnojivo i krmivo. Nové studie upozorňují i na její potenciál jako biopaliva a také jako skvělý a rychlý způsob pohlcování atmosférického oxidu uhličitého.