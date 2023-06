Genetikové rozluštili původ „vikinské nemoci“, sahá až k neandertálcům

Vědci uvažovali o různých možných příčinách tohoto rozdílu, které by souvisely se stylem života v těchto regionech, ale nic za dlouhé roky výzkumu nenašli. Teď se zaměřili jiným směrem.

Jedna studie odhaduje rozšíření Dupuytrenovy choroby u Norů starších 60 let až na třicet procent. Naopak u osob s kořeny v Africe je toto onemocnění nesmírně vzácné. Rozdíly jsou tak velké, že se Dupuytrenově chorobě začalo říkat „vikinská nemoc“.

„Jedná se o případ, kdy pravěké setkání s neandertálci ovlivnilo to, kdo dnes nemocí trpí,“ řekl hlavní autor práce Hugo Zeberg, „Neměli bychom ale spojení mezi neandertálci a vikingy přeceňovat,“ doplnil vědec.

Vzhledem k těmto rozdílům mohou archaické varianty genů přispívat dodnes k nemocem vyskytujícím se především u určitých populací. Zda by se to mohlo týkat i takzvané nemoci vikingů, zjišťovali autoři výzkumu na základě dat o 7871 případech této choroby.

V současné době mají různé skupiny lidí na Zemi odlišný genom i podle toho, kdo patřil mezi jejich pravěké předky. Lidé z Afriky jižně od Sahary mají jen málo předků po neandrtálcích nebo denisovanech, kteří žili v Evropě a Asii nejméně do doby před 42 tisíci lety. Naopak lidé s kořeny mimo Afriku zdědili až 2 procenta genomu od neandertálců a některé populace v dnešní Asii mají až 5 procent denisovanských předků.

Neandertálské dědictví

O vlivu neandertálců na lidské geny toho víme více hlavně díky výzkumu Švéda Svante Pääboho. Svým průkopnickým výzkumem dokázal něco zdánlivě nemožného: sekvenoval genom neandertálce, vyhynulého příbuzného dnešních lidí. Zároveň učinil senzační objev dosud neznámých lidských předků známých jako denisované.

Pääbo také zjistil, že po migraci z Afriky před zhruba 70 tisíci lety došlo k přenosu genů z těchto dnes už vyhynulých druhů na Homo sapiens. A to už není jen zajímavost – má to fyziologický význam, protože to například ovlivňuje, jak lidský imunitní systém reaguje na infekce.