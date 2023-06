Přibývá důkazů, že by očkování proti chřipce mohlo chránit před Alzheimerem

Už delší dobu některé studie i praxe naznačují, že by očkování mohla chránit nejen proti nemocem, proti nimž jsou navržená, ale nepřímo i jinak. V poslední době přibývá důkazů, že se to týká i vakcíny proti chřipce, která by mohla fungovat jako ochrana proti vzniku obávané Alzheimerovy nemoci.