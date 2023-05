Obyvatelné planety by se mohly ukrývat pod závojem kosmického prachu

Před pohledem pozemských dalekohledů všeho druhu by se mohly skrývat v oblastech, kde kolem dané hvězdy obíhají hustá oblaka prachu, popsali v odborném žurnálu The Astrophysical Journal Letters .

Planet, které se nacházejí mimo Sluneční soustavu, bylo zatím potvrzeno 5338. Jenže jen asi šest desítek z nich leží v takzvaných obyvatelných zónách; to znamená, že by se na nich teoreticky mohl vyskytovat život podobný tomu pozemskému.

Astronomové předpokládají, že planety, které vznikly v této zóně prachu, by měly být bohaté na uhlík. Ale jinak by zde zřejmě byly podmínky poněkud odlišné od světů, které si lidé běžně spojují s představou života. Podle modelů by zde totiž chyběla voda. Nahradit by ji ale mohl uhlovodík metan, kterého by atmosféra takových světů měla být plná.

„Planety, které vzniknou v této oblasti, jež existuje v každém diskovitém systému, ze svých plášťů zřejmě uvolňují více uhlíku,“ popisuje Ted Bergin z Michiganské univerzity, který výzkum vedl. V plynné podobě by ho v rámci nějakého uhlovodíku mohlo být tolik, že by to stačilo ke vzniku a udržení života. Podmínky by tam ale byly hodně odlišné od těch na Zemi; podle Bergina by mohly připomínat nejvíc něco jako optimistickou variantu Venuše.

Model neříká, že na planetách tohoto typu život být musí. Jen, že i tyto světy by mohly obsahovat podmínky, které by za jistých okolností mohly vést k jeho vzniku.

Webbův pomocník

Už rok a půl mají astronomové užitečný nástroj, který jim pomáhá v pátrání po exoplanetách. Je jím Webbův vesmírný dalekohled, který vidí nejen hluboko do minulosti kosmu, ale také umí zahlédnout exoplanety v místech, kam starší přístroje nedohlédly. Právě tento teleskop by mohl kategorii planet s příslibem života pomoci najít.

Jedním z hlavních úkolů vesmírného dalekohledu Jamese Webba je totiž zkoumání atmosfér exoplanet a hledání stavebních kamenů života v jiných částech vesmíru. Jednou z metod, kterou používá ke studiu exoplanet, je takzvaná tranzitní metoda, což znamená, že hledá zeslabení světla hvězdy při průchodu planety mezi námi a hvězdou.