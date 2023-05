Rostlinná strava prospívá srdci, ukazuje výzkum z dat za čtyřicet let

„To odpovídá třetině účinku statinu (pilulky) na snížení cholesterolu – takže to je opravdu významné,“ řekla profesorka Ruth Frikkeová-Schmidtová, která výzkum provedla v dánské nemocnici Rigshospitalet.

Dvacet procent

Na základě dat Frikkeová-Schmidtová odhadla, že konzumace rostlinné stravy po dobu patnácti let by mohlo snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění o dvacet procent. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) na tyto choroby každý rok zemře téměř 18 milionů lidí.

Podle vědkyně není nutné jíst výlučně rostlinnou stravu, ale je důležité, aby byla v jídelníčku bohatě zastoupena kvůli zdraví i životnímu prostředí.