Vědci poprvé vyléčili opice z obdoby viru HIV. Přináší to naději i pro lidi

U opic byla zatím neléčitelná, u lidí se už podařila léčit – pomocí transplantace kmenových buněk. Ovšem bylo to jen v několika případech, tato metoda má totiž zatím příliš vedlejších účinků na to, aby se dala používat hromadně.

První člověk, kterého se podařilo z HIV vyléčit, se jmenoval Timothy Ray Brown. Říká se mu také „berlínský pacient“. Od té doby už uplynulo čtrnáct let.

Pro pacienty je tato cesta spojená s celoživotním užíváním léčiv komfortnější než bolestivá a riskantní transplantace dřeně. Používá se proto vlastně jen u osob, které potřebují tuto transplantaci z jiných důvodů. Výzkum na opicích by to ale mohl změnit.

Nemoc proti nemoci

Čtyři z pěti lidí vyléčených kmenovými buňkami měli nemoc známou jako GvHD, kdy bílé krvinky dárce napadají buňky hostitele. Je to jen náhoda, nebo má choroba pozitivní vliv na boj proti HIV? Vědce zajímá její vliv na možnost léčby, ale pokud by se to mělo používat, je zapotřebí pochopit ji.