Skotská seniorka necítí bolest. Vědci chtějí genetickou mutaci využít pro vývoj léčiv

Kromě Cameronové se ví jen o jednom dalším člověku, který takovou vlastnost má. Vědci ji řadu let studovali, aby zjistili, co za ní stojí. Postupně se totiž ukázalo, že mutace, kterou Britka disponuje, jí dává i další výhody: rychleji se jí hojí zranění, a dokonce cítí méně strachu a úzkosti než jiní lidé.

Teď vědci z Kalifornské univerzity konečně popsali, na čem jsou biologické základy této vzácné genetické mutace založené.

Autoři věří, že objev změní svět

Studie vyšla v odborném žurnálu Brain. Badatelé v ní navázali na svoje dřívější výzkumy, v nichž popsali objev genu FAAH-OUT a vzácných mutací, které způsobují, že Jo Cameronová necítí prakticky žádnou bolest a téměř nepociťuje ani úzkost ani strach. Na to přišli už před čtyřmi lety.

Teď už dokázali vysvětlit, jak mutace v genu FAAH-OUT „vypíná“ expresi genu FAAH a také další řetězové účinky na další molekulární dráhy spojené s hojením ran a náladou. Autoři studie věří, že jejich výsledky doslova změní svět. Chtěli by, aby se objev co nejdříve promítl do vývoje nových léčiv a otevřel nové cesty výzkumu v těchto oblastech.