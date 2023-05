Milion dětí zemře po porodu zbytečně. Vědci představili sérii opatření, která by tomu mohla zabránit

Dětská úmrtnost za posledních sto let po celém světě dramaticky poklesla a klesala i od začátku 21. století. Celosvětová úmrtnost dětí mladších pěti let klesla od začátku století o polovinu, úmrtnost starších dětí a mládeže klesla o 36 procent a míra mrtvorozenosti (tedy narození mrtvého dítěte) se snížila o 35 procent.

Zdroj: Our World In Data

Největší problém s dětskou úmrtností mají země s nízkými a středními příjmy – a právě jich se nová opatření týkají. V těchto 81 státech by uplatnění pravidel mohlo podle Lancetu zabránit ročně přibližně 566 tisícům porodů dětí, které se narodí již mrtvé. Navíc by se podařilo předejít 5,2 milionu předčasným porodům, při nichž dítě přichází na svět s rizikově nízkou hmotností. To by mělo pozitivní dopad i na dlouhodobé zdraví těchto lidí a také by to pomohlo ekonomicky. Třetím pozitivním dopadem by bylo zabránění 476 tisícům úmrtí dětí ve věku do jednoho roku.

Deset kroků pro záchranu dětí

Podle studie je nejúčinnější prevencí dětských úmrtí v době kolem porodu deset intervencí. Osm z nich se týká snahy, aby se děti nerodily mrtvé nebo neumíraly krátce po porodu:

vícenásobné doplňky mikronutrientů

vyvážené bílkovinné energetické doplňky

aspirin

léčba syfilis

osvěta pro odvykání kouření

prevence malárie v těhotenství

léčba asymptomatické bakteriurie

progesteron podávaný vaginálně

Dvě další mají snížit komplikace předčasných porodů:

předporodní kortikosteroidy

odložené zavinování pupečníku o několik minut

Autoři studie odhadují, že náklady na zavedení těchto intervencí by do roku 2030 přišly na 1,1 miliardy dolarů.

Nejzranitelnější etapa života

Plody v mateřském těle i děti krátce po narození jsou extrémně citlivé na nepříznivé vnější vlivy. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se ze 135 milionů živě narozených dětí v roce 2020 asi každé čtvrté narodilo předčasně nebo s nízkou porodní hmotností. To je 35,3 milionů dětí, které vcházejí do života s potenciální zdravotní komplikací.

Takové děti se rodí ve všech zemích, ale většina z nich v subsaharské Africe a jižní Asii.

Autoři zdůrazňují, že ve všech regionech se pokrok ve snižování počtu předčasných porodů a případů nízké porodní hmotnosti v posledních několika letech v podstatě zastavil a neodpovídá cílům, které vědci měli.