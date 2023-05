Téměř čtvrtinu úrody zničí houby. A bude hůř, varují vědci

Když vědci před několika lety varovali před rizikem hub, jen málokdo jim naslouchal. Zpráva v odborném časopise Nature tehdy uváděla, že globální zemědělství je ohrožené houbovými infekcemi a že do budoucna se bude situace ještě zhoršovat. To se nyní potvrzuje .

Vědci ve zprávě také upozorňují, že výzkum hub je dramaticky podfinancovaný. Autoři studie to srovnávají s výzkumem covidu-19 v Británii. „V období od ledna 2020 do ledna 2023 vyčlenila Rada Spojeného království pro výzkum a inovace (UKRI) na výzkum covidu přibližně 686 milionů dolarů a po celém světě o něm vyšlo téměř 225 tisíc odborných článků. Ve stejném období vynaložil UKRI na výzkum houbových chorob plodin přibližně 30 milionů dolarů a celosvětově vyšlo přibližně čtyři tisíce prací o plodinách a houbových chorobách,“ uvádějí.

Vyšší teploty navíc podporují vznik nových variant houbových patogenů a častější a silnější bouře mohou šířit jejich spory dále než v minulosti. Tyto nové varianty by mohly být odolnější vůči teplu, pesticidům a také by mohly potenciálně snadněji přeskočit na jiného hostitele, což mohou být jiné zemědělské plodiny, ale třeba také zvířata nebo dokonce člověk.

Dopad houbových chorob na výrobu potravin se bude podle expertů zhoršovat, protože v důsledku klimatické krize se teploty zvyšují a houbové infekce se tak neustále přesouvají směrem k pólům. Od 90. let 20. století se houbové patogeny přesouvají do vyšších zeměpisných šířek rychlostí přibližně sedm kilometrů ročně, říká analýza. Například rez travní je plíseň, která se v minulosti vyskytovala převážně v tropech, v současné době je už rozšířená i v Evropě, včetně Česka.

„Vzhledem k tomu, že potravinové zabezpečení přispívá ke zdraví a blahobytu, jsou zemědělství a zemědělci pro lidské zdraví pravděpodobně stejně důležití jako medicína a poskytovatelé zdravotní péče,“ argumentují vědci pro lepší poznání houbové hrozby.

Profesorka Sarah Gurrová z Exeterské univerzity ve Velké Británii, která je spoluautorkou zprávy, pro deník The Guardian uvedla, že jde o reálnou hrozbu. „Mohli bychom se stát svědky globální zdravotní katastrofy způsobené rychlým šířením plísňových infekcí. Bezprostřední hrozba se netýká zombie, ale globálního hladomoru,“ uvedla v narážce na seriál Last of Us.

Řešení je v laboratořích

Zemědělci i vědci se pokoušejí houbám v jejich šíření zabránit. Tou hlavní zbraní jsou přípravky, kterým se říká fungicidy. Jenže houbám se daří přizpůsobovat, takže ty existující přestávají zabírat. Vývoj nových je drahý a také trvá příliš dlouho.

Fungicidy jsou široce používány, ale patogeny jsou dobře vybaveny k rychlému vývoji rezistence vůči ošetření, které je zaměřeno pouze na jeden buněčný proces. Stávající fungicidy a konvenční šlechtění na odolnost vůči chorobám již nestačí, tvrdí výzkumníci.