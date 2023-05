Češi posílají do vesmíru žáby. A spoustu dalších věcí

Pulci žab druhu xenopus mají v mnohém podobný imunitní systém jako člověk. A to, jak prostředí mikrogravitace působí na pulce žab, pomůže výzkumu toho, jak by mikrogravitace mohla ovlivňovat imunitu astronautů. Brzy se díky technologii brněnské pobočky italské firmy S.A.B. Aerospace do vesmíru podívá speciální kontejner, který právě toto bude zjišťovat. Tématu vesmírné ekonomiky se věnuje nový díl publicistického pořadu České televize Bilance, který odvysílá ČT1 ve čtvrtek ve 21:05.