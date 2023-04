Japonský modul se zjevně roztříštil o měsíční povrch, potvrdila firma

Letoví kontroloři se dohadovali, co se při prvním komerčním pokusu o přistání na Měsíci stalo. Více než šest hodin po odmlčení modulu firma ispace konečně potvrdila předpokládaný scénář. Podle ní existuje „vysoká pravděpodobnost“, že modul se o povrch Měsíce roztříštil.

Pokud by se manévr podařil, šlo by o první přistání soukromé mise na Měsíci. Na palubě měl modul mimo jiné malé lunární vozítko Rašíd Spojených arabských emirátů a ještě menšího robota vyrobeného japonskou vesmírnou agenturou JAXA a japonským výrobcem hraček Tomy.

Pro ispace je to velké zklamání po čtyřapůlměsíční misi, kdy měla na dosah to, co předtím dokázaly jen tři země. Úspěšné přistání vesmírného zařízení na Měsíci se v minulosti v rámci oficiálních vládních programů podařilo Spojeným státům, Rusku a Číně.