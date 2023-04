Evropské rakety mají potíže, nemohou vynést satelity systému Galileo. Zařídit by to mohl Musk

Evropská komise se snaží uzavřít dohody s americkými společnostmi, cílem je zajistit, že se do vesmíru podaří dopravit satelity systému Galileo, uvádí Politico na základě kopie návrhu žádosti zaslané zemím Evropské unie. V té se podle něj uvádí, že by se jednalo o „ad hoc bezpečnostní dohodu“, která by měla zařídit „výjimečné vypuštění“ družic nové generace.

Satelitní systém Galileo by měl být konkurentem dnes všeobecně rozšířeného amerického systému GPS. Oproti němu by měl mít řadu vylepšení. Ale hlavně by se Evropa nemusela spoléhat na cizí technologie.

První funkční družice této satelitní sítě byla vypuštěna do vesmíru v roce 2011, v současné době je na oběžné dráze šestadvacet družic Galileo. Další by do kosmu měla vynést evropská raketa Ariane 6, což je stroj nové generace. Agentura Evropské unie pro vesmírný program si ji objednala pro tři starty v letech 2023, 2024 a 2025.

Ariane 6 má ale řadu problémů, potýká se s výrazným zpožděním oproti původním plánům. V kosmickém výzkumu jsou sice opoždění dost častá, ale u nové Ariane je to opravdu výrazné. Původně měla letět už roku 2020, ale zatím to vypadá, že poprvé nepoletí dříve než na konci letošního roku. Její předchůdce Ariane 5 se už nevyrábí, ale přesto letos musí odstartovat ještě čtyřikrát.

Evropa tedy nemá vlastně jinou možnost než hledat nosnou raketu za svými hranicemi. Problémy má totiž i další evropská raketa Vega-C společnosti Arianespace. V prosinci 2022 selhala hned při svém prvním komerčním letu do vesmíru. Krátce po startu se raketa odchýlila od předpokládané dráhy letu, takže musela být její mise ukončena a její další starty byly pozastavené.

Spolupráce s Ruskem už nefunguje

Hlavní příčinou problému je ale geopolitická situace. Původně totiž družice Galileo vynášely ruské rakety Sojuz, jenže to přestalo, jakmile ruská vojska otevřeně napadla Ukrajinu. V únoru 2022 ruská kosmická agentura Roskosmos zastavila spolupráci s Evropou na startech raket Sojuz z Francouzské Guyany a stáhla z místa startu svých více než osmdesát zaměstnanců.