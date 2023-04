WHO chrání světové zdraví už tři čtvrtě století. S chybami i velkými úspěchy

Členy organizace je dnes 194 zemí (včetně Česka). Své ústředí má WHO ve švýcarské Ženevě. Celkem Světová zdravotnická organizace zaměstnává přes sedm tisíc lidí ve 150 zemích, má šest regionálních poboček. Celkový rozpočet WHO je v miliardách dolarů ročně, tyto prostředky pocházejí z příspěvků 194 členských zemí a z darů.

V roce 2003 byla podepsána Rámcová úmluva WHO o boji proti kouření a tabáku, první v historii organizace, která se věnuje výhradně problematice veřejného zdraví.

V posledních letech se WHO angažovala zejména v boji s pandemií koronaviru, takzvanou prasečí chřipkou či virem zika. Během koronavirové krize byla WHO kritizována i chválena. Kritika se točila hlavně kolem pozdní reakce organizace a chaotických příkazů. WHO vyhlásila globální stav nouze až 30. ledna 2020, kdy byl koronavirus rozšířen už do 21 zemí. Za pandemii WHO označila šíření nákazy 11. března 2020, kdy již bylo nakaženo přes 120 tisíc lidí, z nichž více než 4000 nemoci podlehlo.

Šéfem WHO je od roku 2017 Etiopan Tedros Adhanom Ghebreyesus, který byl loni znovuzvolen.