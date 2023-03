Zápach cizího potu může snižovat sociální úzkost, tvrdí nový výzkum

Po shromáždění potu vědci nabrali 48 žen (ve věku 15 až 35 let), které trpěly sociální úzkostí, a rozdělili je do tří skupin po 16 lidech. Po dobu dvou dnů všechny podstoupily terapii mindfulness využívanou běžně při sociální úzkosti. Současně ale psychologové vystavili každou skupinu jinému zápachu získanému ze vzorků potu lidí, kteří viděli různé typy videoklipů. Jedna skupina čelila jen čistému vzduchu bez jakýchkoliv molekul z potu.

Výzkum teprve začíná

To je zatím všechno, co vědci vědí. Spekulují ale, že k vyvolání tohoto dopadu stačí jen to, aby se člověk dostal do blízkosti jiného člověka, který se potí. Tedy, že laboratorně pozorovaný efekt funguje i v běžném životě, a to dokonce i bez nutnosti speciální terapie. „Ale to musíme teprve potvrdit,“ konstatuje Vignová. S tímto výzkumem její tým začal, výsledky zatím nemá.

Že mají pachy větší vliv, než se doposud předpokládalo, podle ní naznačuje fakt, že úzkost se snížila u 39 procent lidí, kteří kombinovali terapii a čichání pachů, zatímco u skupiny, která pouze prováděla terapii, došlo ke snížení jen u 17 procent.