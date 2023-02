Rypoši mohou mít potomky po celý život. Vědci toho chtějí využít pro léčbu lidské neplodnosti

Věčná plodnost je snem spousty lidí – a nový výzkum rypošů by jim možná mohl pomoci. Zatímco lidé a jiní savci se s přibývajícím věkem stávají méně plodnými, rypoši se mohou rozmnožovat po celou dobu svého pozoruhodně dlouhého života. Nová studie, která vyšla v časopise Nature Communications , totiž vysvětluje, jakým trikem to blízký příbuzný potkanů dělá. Věří, že mechanismus by mohl vést k novým léčebným postupům, jež by byly účinné i u lidí.

Našel totiž důkazy pro všechny tři tyto procesy. Biologové na to přišli díky tomu, že porovnávali vaječníky samic rypošů a myší v různých stadiích vývoje. Oba druhy jsou sice podobně velké, ale myši žijí maximálně čtyři roky a v devíti měsících se u nich začíná projevovat pokles plodnosti, zatímco rypoši mají předpokládanou délku života víc než třicet let – a pokles plodnosti se nedostavuje.

Fascinující pro autory bylo, že našli i důkazy toho, že k produkci vajíček dochází po celý život – prokazatelně ve věku nejméně deseti let, kde ještě nezjistili jedinou stopu toho, že by se tento proces začal byť jen zpomalovat. Podle vědců je to mimořádné zjištění, které přepisuje desítky let starý předpoklad, že se samice savců rodí s daným počtem vajíček, jejichž počet se už nemůže zvýšit.

Rypoši žijí v koloniích o několika desítkách až stovkách tvorů. Podobně jako včely nebo mravenci si členové kolonie rozdělují úkoly, jako je zajišťování obrany, kopání tunelů, péče o mláďata nebo sběr potravy. Rozmnožovat se ale může pouze jediná dominantní samice v kolonii, která aktivně potlačuje rozmnožování ostatních samic, aby si udržela královské postavení.

Konstituční monarchie v podání hlodavců

„Na rozdíl od včel nebo mravenců se ale samice rypoše lysého královnou nerodí,“ vysvětluje Brieño-Enríquez. „Když královna zemře anebo ji z kolonie odstraníme, do té doby podřízené samice soutěží o její místo v hierarchii. Královnou se může stát každá samice, ale teprve když se této role ujme, aktivuje se u ní její reprodukční systém.“ Biologové si to ověřili, když zkoumali kolonie, z níž královny odstraňovali. Samice neschopné rozmnožování sice měly ve vaječnících předstupně vajíček, ale tyto buňky se začaly dělit až poté, co se staly královnami.