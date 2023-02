Antarktida zažívá rekordní tání. Rozsah mořského ledu je nejmenší v dějinách měření

Na pozorované situaci je nejvíce zarážející rychlost, s jakou změna nastala – zatímco do roku 2016 byl rozsah bez výraznějších meziročních výkyvů, v posledních šesti letech pozorujeme dramatický úbytek ledu. Část může být samozřejmě způsobena výkyvy počasí, nicméně menší rozsah mořského ledu v Antarktidě zapadá do našeho očekávání, co se stane, když globální teplota roste. S ohledem na další očekávané oteplování lze předpokládat, že se rozsah mořského ledu kolem Antarktidy bude dál zmenšovat. A to následně urychlí i tání pevninských ledovců. V případě Západoantarktického ledovcového štítu může jít dokonce o tání fatální.

Už při – v současnosti dosaženém – nárůstu globální teploty o 1,1 stupně Celsia totiž může být překročen takzvaný bod zlomu, což by znamenalo, že jeho další tání už s velkou pravděpodobností nepůjde zastavit. S dalším oteplováním riziko překročení tohoto bodu zlomu dál poroste. To potvrzuje důležitost Pařížské klimatické dohody mající za cíl zastavit nárůst globální teploty v nejlepším případě na úrovni 1,5 stupně Celsia.