Vědci testují první vakcínu proti houbovým parazitům, výsledky jsou slibné

Vakcínu tým testoval jen na zvířatech, a to na myších a makacích. Vědci museli obě skupiny po očkování houbami nakazit. Aby se to povedlo, podávali jim léky snižující imunitní reakci. Zvířata si vytvořila protilátky proti tomuto celoplošnému houbovému proteinu a odolávala pak nákaze všemi třemi druhy plísní. A to velmi úspěšně: nenakazilo se žádné očkované zvíře, zatímco ve skupině nevakcinovaných infekce postihla asi polovina tvorů. Vědci vydali výsledky této práce v odborném žurnálu PNAS Nexus.

Experimentální vakcína má zvýšit ochranu u lidí se sníženou imunitou proti třem nejběžnějším skupinám plísní, o nichž je známo, že způsobují smrtelné infekce u lidí: Pneumocystis, Aspergillus a Candida. Vakcína by měla fungovat tak, že naučí imunitní systém rozpoznávat protein, který se vyskytuje u všech těchto tří hub. A to by mělo posílit imunitu v případě, že se s těmito patogeny později opravdu setkají.

Když někdo tyto plísňové spory vdechne, může dojít k infekci, která nejčastěji postihuje dutiny nebo plíce. Mukormykóze a dalším plísňovým chorobám se také říká „oportunní infekce“ – přisedají totiž na další nemoci, respektive lidi, kteří zápolí s chorobami nebo užívají léky snižující schopnost organismu bojovat s infekcemi.

Zdravých lidí se to netýká. Lidské tělo je velmi dobře chráněné před houbami už tím, že je v něm příliš teplo na to, aby v něm plísně mohly přežívat. Nová studie ale letos upozornila, že s klimatickými změnami se u hub objevuje stále více mutací, které by jim mohly umožnit se s tímto problémem vypořádat. S podobnou premisou operuje populární hra The Last of Us, na jejíž motivy vznikl i seriál.

I kdyby k takovému zmutování nedošlo, tak i léčba existujících chorob způsobených houbami je složitá, protože medicína nemá po ruce dostatek účinných léčiv. Vědci z Georgijské univerzity nyní věří, že mají toto řešení na dosah.