Elektromobily přispívají k čistšímu vzduchu a zdraví obyvatel, ukázal kalifornský výzkum

Přechod na elektromobilitu se považuje za jednu z klíčových částí boje proti klimatickým změnám. Současně by ale rozšíření elektromobilů mohlo pomoci také s čistším vzduchem. O tomto aspektu se ale tolik nemluví, protože k němu zatím chyběla data.

Tým výzkumníků z Keck School of Medicine na Univerzitě Jižní Kalifornie začal dokumentovat skutečný dopad zavádění elektromobilů na znečištění. Jde o vůbec první studii, která využívá reálná data o elektromobilech, znečištění ovzduší a zdraví. S využitím veřejně dostupných souborů dat výzkumníci analyzovali „přirozený experiment“, který se odehrál v Kalifornii, kde obyvatelé státu velmi rychle přešli na elektromobily. Výsledky vyšly v časopise Science of the Total Environment.

Tým porovnával údaje o celkovém počtu registrací elektromobilů, míře znečištění ovzduší a návštěvách pohotovostí souvisejících s astmatem v celém státě v letech 2013 až 2019. Ukázalo se, že vždy současně s tím, jak rostl v konkrétních oblastech počet aut s elektrickým pohonem, klesala tam úroveň znečištění ovzduší a současně i počet návštěv na pohotovosti s výše uvedenými zdravotními problémy.

„Když přemýšlíme o opatřeních souvisejících se změnou klimatu, často je to na globální úrovni,“ poznamenala Erika Garciová, která studii vedla, „ale myšlenka, že změny prováděné na místní úrovni mohou zlepšit zdraví vaší vlastní komunity, by mohla být hodně silné poselství jak pro veřejnost, tak i pro politiky.“