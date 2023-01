Denisované měli čich na med. Ukázal to výzkum pravěkých lidí

Cítili pravěcí lidé stejně jako ti moderní? Jaké vůně vlastně vnímali? O tomto lidském smyslu a jeho (pre)historickém vývoji ví věda zatím jen velmi málo a nová studie se poznatky pokusila rozšířit.

Vědci z Dukeovy univerzity se zaměřili na dva pravěké druhy lidí – na neandertálce a na denisovany. Oba dva žily vedle moderních lidí, ale každý zřejmě dost odlišným způsobem života. Jejich čichové schopnosti výzkumníci porovnávali s tím, co mohli cítit naši přímí pravěcí předkové.

Američané pro tento účel vyvinuli zvláštní technologii, která jim umožňuje testovat citlivost čichových receptorů, jež vypěstovali v laboratorní misce. Jejich práce vyšla 28. prosince v časopise iScience. Tento výzkum by nikdy nevznikl nebýt držitele Nobelovy ceny za rok 2022. Svante Pääbo totiž dokázal během let shromáždit a popsat vzorky starobylé DNA. V nich pak už američtí vědci dokázali rozeznat geny zodpovědné právě za čichové receptory, a to u všech tří výše popsaných druhů.