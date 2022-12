Na stopě invaze. Za vpádem asijských sršní do Evropy byla jediná královna

Rychlá invaze

Sršně asijské se do Evropy dostaly z Číny, kde žijí, a rychle se rozšířily. Roku 2010 byla nalezena na severu Španělska v oblasti Navarra a následně se šířila západně až do oblasti Galicie, kde byla první hnízda objevena v roce 2012. Na území Portugalska asijskou sršeň odhalili v roce 2011.

Každý rok dokáže posunout hranici svého rozšíření průměrně kolem osmdesáti kilometrů. V současné době se sršně asijské exponenciálně šíří hlavně ve Španělsku, Portugalsku a ve Francii, a to v oblastech blíže Atlantickému oceánu. Například v Galicii bylo v roce 2020 objeveno přibližně třicet tisíc hnízd, která se místní chovatelé včel snaží průběžně likvidovat.

Největší nárůst tam byl pozorován mezi lety 2015 a 2017, kdy se populace sršně asijské zvýšila z šesti tisíc hnízd na téměř 26 tisíc hnízd, což je více než čtyřnásobný nárůst.

V Německu a Velké Británii byl výskyt sršní asijských zatím zaznamenán ojediněle a jejich hnízda byla rychle zlikvidována. Jestli mohou sršně asijské přežít v podmínkách České republiky, odborníci zatím neumí s jistotou říci.

V současné době se kloní k názoru, že spíše nikoliv. Je ale možné, že se sršeň asijská přizpůsobí středoevropským podmínkám natolik, že zde bude schopná přezimovat. Především změnou teplot v následujících letech může dojít ke změně prostředí, které se pro tyto sršně stane vhodnějším.

Příběh jedné invaze

„Už starší práce prokázaly, že sršně asijské v Evropě zřejmě sdílejí stejnou genetickou linii, a to na základě studia jediného genu. My jsme ale šli o krok dál a zkoumali jsme další dva geny, které by byly citlivější při zjišťování variability v rámci invazní populace,“ vysvětluje autorka nového výzkumu Eileen Dillaneová.

Údaje ze všech tří genetických markerů potvrdily, že tento hmyz má v Evropě jediný rodokmen, na jehož počátku je jediný tvor. Královna, která se zatím neznámým způsobem dostala do Francie v roce 2004.

„Náš výzkum odhalil pozoruhodný potenciál populační expanze tohoto společenského hmyzu v invadovaných oblastech, a to i v případě, že původní genetická diverzita je extrémně nízká,“ doplňuje vědec Simon Harrison, který je součástí výzkumného týmu.

Tato zjištění jsou podle něj současně špatnou i dobrou zprávou pro kontrolu asijských sršní v Evropě. Tou špatnou je, že jednotlivé královny mohou zjevně rychle znovu kolonizovat oblasti, kde byly sršně vyhubeny. Tou dobrou naopak je, že blízká příbuznost všech jedinců sršně asijské v Evropě dává naději pro metody eradikace založené na biologické kontrole.