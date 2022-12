ESA vypustila meteorologickou družici nové generace, zpřesní předpověď počasí

Vypuštěn byl zatím první ze dvou satelitů MTG-I (The Meteosat Third Generation Imager), které mají zásadně proměnit krátkodobé předpovídání počasí v Evropě. Jde o první generaci satelitů výrazně pomáhajících při rané detekci a předpovídání rychle se tvořících prudkých bouří a obecně při předpovídání počasí a pozorování vývoje klimatu.

„Může snímat přesně to, co chce, tedy zemský disk, a nemusí snímat jen větší část vesmíru. Má lepší rozlišení, lepší frekvenci snímání a data, která z něj budeme mít, budou kvalitnější,“ přiblížil funkci satelitu ve vysílání Studia 6 Jindřich Šťástka, vedoucí družicového oddělení Českého hydrometeorologického ústavu. „Bude mít i přístroj na detekci blesků, takže je to zase nový zdroj dat, který nám pomůže například nebezpečné konvektivní bouře lépe lokalizovat, monitorovat a na základě toho i předpovídat.“

Druhý satelit, který bude vypuštěn, je podle něj víceméně stejný, jde opět o typ Imager. „Nicméně bude snímat v lepším režimu, tedy rychleji, a jen oblast Evropy. Tam budeme až na dvou a půl minutách, zatímco teď jsme na pěti minutách.“ Poslední typ je konstrukčně úplně nový. „Je to takzvaný Sounder a bude snímat teplotu či vlhkost vzduchu,“ dodal Šťástka.

Podle ESA je vypuštěný satelit plodem dlouhodobého partnerství mezi ESA a EUMETSAT (Evropská organizace pro výzkum meteorologickými satelity).

„Tato třetí generace meteorologických satelitů nejen zajistí kontinuitu dat pro předpověď počasí z geostacionární dráhy v příštích dvou desetiletích, ale také umožňuje výrazné rozšíření současných schopností zobrazování a snímkování blesků téměř v reálném čase, což je nová schopnost evropských meteorologických satelitů,“ uvedla ESA. Celý systém MTG, který bude poskytovat data v dalších dvaceti letech, bude nakonec tvořit šest satelitů.