Oteplování poškozuje děti už před narozením, ukázal výzkum

Tým Any Bonellové zase zjistil, že pokud se míra tepelného stresu zvýšila o jeden stupeň Celsia, riziko ohrožení plodu se zvýšilo o 17 procent. Stouplo i případě, kdy se zohlednil nárůst teploty a srdeční frekvence ženy, což ukazuje na další faktory ovlivňující plod. Mezi ně může patřit dehydratace, nízký průtok krve placentou nebo zánět související s teplem.

Onemocnění z horka je mezi pracovnicemi běžné, přičemž téměř 60 procent z nich uvádělo, že při práci pociťují alespoň jeden z příznaků, mezi něž patří bolesti hlavy, závratě, slabost, svalové křeče, zvracení a sucho v ústech.

Možná řešení existují

„Za prvé bych prostě doporučila přestat spalovat fosilní paliva - to je hlavní,“ uvedla Bonellová k možným řešením dopadů teplotní zátěže na africké farmářky. Individuální opatření by mohla zahrnovat chlazení pomocí ledových obkladů, odpočinek ve stínu a zajištění toho, aby ženy mohly přerušit práci, když se objeví příznaky. Celospolečenské změny by podle ní mohly zahrnovat programy finanční podpory, které by ženám umožnily vykonávat méně práce v těhotenství a možnost pracovat více pod stromy než na poli.