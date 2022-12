V USA přibývá „anti-archeologie“. Vykopané artefakty se vracejí zpět na místa původu

Problém je s „neidentifikovatelnými“ předměty. Jejich souvislost mají posuzovat instituce po konzultaci se zástupci organizací, přičemž důkazy mohou být nejrůznější povahy. Muzea nemusí názor expertů akceptovat, konečné rozhodnutí o tom, co je a není „indiánské“, je jen na nich.

Kromě institucí má NAGPRA dopad i na obchodníky s lidskými ostatky. Podle zákona je obchodování s mrtvými těly původních obyvatel Ameriky nebo s kulturními předměty původních obyvatel Ameriky získanými v rozporu s normou trestným činem. Tresty za první přestupek mohou dosáhnout až dvanáct měsíců odnětí svobody a pokuty sto tisíc dolarů.

Co se děje s ostatky

Zástupci kmenů se pokoušejí vracet ostatky i artefakty zpět na místa, odkud pocházejí. Řada antropologů a archeologů z řad původních obyvatel se proto zaměřuje na hledání míst, odkud tyto předměty pocházely.

Pak dochází k něčemu, co se dá označit za „anti-archeologii“. Jako by se obrátil proud času – kosti a předměty se vrací z muzeí zpět do země, kde by měly zůstat už navždy.

Tato místa ale později mnohdy lákají zločince, kteří se pokoušejí cenné věci získat – proto potomci původních obyvatel často raději volí místo lokalit přímo spojených s původem artefaktů jiná kulturně důležitá místa, která se dají lépe zabezpečit. Typicky jsou to jeskyně, které se dají uzavřít.

Množství tělesných ostatků se nedá přesně zařadit a určit, odkud pocházejí. Není tedy možné říci, jakému kmeni patří nebo kam by se měly uložit. Proto vznikl projekt s názvem Return to the Earth (Návrat do Země), který se na ně zaměřil. Cílem je najít místa, kam by se dalo zhruba 110 tisíc kusů takových ostatků uložit bez ohledu na to, komu patřily. První z těchto „univerzálních“ pohřebišť se nachází poblíž kulturního centra Čejenů v Clintonu ve státě Oklahoma.

Soukromí investoři i porušování pravidel

NAGPRA se nijak nedotkla soukromých investorů, kteří mohou i nadále likvidovat indiánské památky, jak se jim zlíbí.

Obrovské rozhořčení v USA rozhodnutí společnosti Walmart z roku 1998 postavit novou samoobsluhu na indiánském pohřebišti, kde bylo uloženo 154 původních obyvatel Ameriky. Společnost se nijak nesnažila ostatky zachovat, půdu zpracovaly buldozery a vyrostl obchodní dům – i přes námitky indiánských organizací.

Stejná korporace se dopustila něčeho podobného roku 2015 na Havaji. Tam se při stavbě obchodního centra podařilo objevit ostatky 64 původních obyvatel. Tentokrát ale byl už tlak společnosti příliš velký na to, aby je šlo zničit. Společnost je tedy nechala posbírat. Následně ale trvalo tři roky, než je místní mohli znovu pohřbít – firma ostatky nechala ležet v nákladním voze.

Své povinnosti ale porušují i samotné federální úřady. V únoru 2020 indiánské komunity a organizace kritizovaly někdejšího prezidenta Donalda Trumpa za to, že nechal odstřelit části národní památky Organ Pipe Cactus v jihozápadní Arizoně poblíž hranic Spojených států a Mexika.

Trump tím chtěl uvolnit prostor pro slibovanou zeď, která měla zabránit imigrantům z jihu překročit hranici. Jenže zmiňovaná lokalita obsahuje pohřebiště a kulturní památky patřící kmeni Tohono O'odham a UNESCO ji uznalo jako ekologickou rezervaci.