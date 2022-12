Vědci vytvořili červí díru, zatím jako simulaci v kvantovém počítači

„Vypadá to jako kachna, chodí to jako kachna, kváká to jako kachna. A přesně tohle máme. Něco, co z hlediska vlastností, na které se díváme, vypadá jako červí díra,“ řekl pro deník Guardian spoluautor studie, fyzik Joseph Lykken z Fermilabu.

Nejde ovšem o „klasickou“ červí díru, jak ji popisují sci-fi romány nebo předpovídají Einstein a Rosen. Podle vědců je to jakýsi „novorozenec mezi červími dírami“. Jedna ze spoluautorek pokusu, fyzička z Caltechu Maria Spiropuluová, doufá, že to není všechno. Věří, že se jim podaří nechat objekt dozrát a vznikne tak přinejmenším „batolecí červí díra“, a možná dokonce jednou i zcela „dospělá“.

Model blízký realitě

Nejde o fyzickou červí díru, ale jen o její model, opakují autoři výzkumu. Vznikl v kvantovém zařízení společnosti Google zvaném Sycamore quantum processor. Tento model je ale tak blízký realitě, jak je to jen možné. Daniel Harlow z MIT řekl deníku New York Times, že experiment byl založen na modelování, které bylo tak jednoduché, že mohlo být stejně dobře studováno pomocí tužky a papíru.

„Řekl bych, že nás to o kvantové gravitaci nenaučí nic, co bychom už nevěděli,“ uvedl Harlow. „Na druhou stranu si myslím, že je to vzrušující jako technický úspěch, protože dokud nedokážeme ani tohle (a zatím jsme to nedokázali), pak by simulace zajímavějších teorií kvantové gravitace byla určitě úplně mimo naše schopnosti.“