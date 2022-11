Vědecká šéfka WHO končí. Přiznala největší chybu v boji s covidem

Třiašedesátiletá Swaminathanová nastoupila do WHO v roce 2017 a v březnu 2019 byla jmenována první hlavní vědeckou pracovnicí agentury. Tato pozice byla nová, vytvořil ji generální ředitel Tedros Adhanom Ghebreyesus se záměrem, aby WHO sledovala a předvídala nejnovější vědecký vývoj.

Během pandemie covidu-19 se Swaminathanová stala jednou z nejviditelnějších tváří této agentury, často reagovala na dotazy novinářů a předávala jim novinky a analýzy.

Největší chyba WHO?

V rozhovoru nyní lékařka přiznala, že nejvíce lituje toho, že si na počátku pandemie neuvědomila, že se virus SARS-CoV-2 může šířit aerosoly a WHO veřejnost na to neupozornila.

„Měli jsme to udělat mnohem dříve, na základě dostupných důkazů. Organizaci to stálo obrovské peníze. Můžete namítnout, že (kritika WHO) je nespravedlivá, protože jsme mluvili o všech metodách, jak covid zastavit – včetně nošení respirátorů a větrání. Ale zároveň jsme neříkali dost důrazně, že se jedná o virus, který se přenáší vzduchem. Lituji, že jsme to neudělali mnohem, mnohem dříve,“ konstatovala.