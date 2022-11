Před sto lety našli archeologové nejslavnějšího teenagera světa. Tutanchamonova hrobka skrývala nedocenitelné poklady

Podle analýz DNA měl Tutanchamon malý rozštěp horního patra (stejně jako otec), trpěl deformací dolních končetin (levou nohu měl kratší než pravou, a proto musel při chůzi používat dřevěné hůlky) a trpěl také nadměrným zvětšením mužských prsních žláz. V roce 2018 bylo také oznámeno, že hrobka faraona Tutanchamona neskrývá žádné další prostory, o nichž se někteří odborníci domnívali, že by to mohl být dosud nenalezený hrob královny Nefertiti.

Pomocí analýzy DNA se podařilo v roce 2010 najít jeho matku, údajně to byla Achnatonova vlastní sestra a vedlejší manželka. Vědci zároveň vyloučili možnost, že by jeho matkou mohla být královna Nefertiti (ta porodila Achnatonovi pouze dcery).

O příčině jeho smrti se dlouho vedly diskuse, podle vědeckých poznatků Tutanchamon pravděpodobně zemřel poté, co si přivodil otevřenou zlomeninu stehenní kosti a do rány se dostala infekce. Podobné zranění si lidé tehdejší doby nejčastěji způsobili pádem z koně.

Tutanchamon byl synem krále Achnatona, známého také jako Amenhotep IV. Byl to nevýznamný panovník 18. dynastie, který se na trůn dostal asi v devíti letech a zemřel nejspíš v 18 či 19 letech. Samotný Carter jednou řekl, že jeho „jediným významným činem bylo to, že zemřel a byl pochován“.

V nové knize Tutankhamun and the Tomb that Changed the World (Tutanchamon a hrobka, která změnila svět) americký egyptolog působící na Longislandské univerzitě Bob Brier tvrdí, že si Carter část artefaktů nechal pro sebe, o čemž se dlouho spekulovalo. „Nyní o tom ale není pochyb,“ napsal.

Tutanchamonovo jméno se mezi egyptskými archeology objevilo až na přelomu 19. a 20. století. Po jeho stopě se nejdřív vydal Američan Theodore Davis, jehož tým, těsně před objevem hrobky faraona Haremheba (nedaleko od hrobky Zlatého faraona), objevil v roce 1907 malé pohřební předměty s Tutanchamonovým jménem. Davis ale v roce 1914 z Údolí králů odešel, čímž vytvořil prostor pro Cartera.

Příběh zarputilého archeologa

Tento rodák z Norfolku na základě indicií usoudil, že Tutanchamonova hrobka nemůže být jinde než v Údolí králů. Zprvu ale neměl štěstí a na podzim 1922 se od Cartera odvrátily i egyptské úřady (začínala turistická sezona a chtěly mít klid). Carter dostal 27. října 1922 ultimátum: vykopávky musí dokončit do čtrnácti dnů po 1. listopadu 1922.

V sobotu 4. listopadu 1922 ale Carter slavil vítězství nedaleko vchodu do hrobky faraona Ramesse VI. Carterův mecenáš lord Carnarvon o den později obdržel od Cartera jeden z nejslavnějších telegramů vědy: „Konečně jste v Údolí králů učinil skvělý objev – stop – nalezen velkolepý hrob s neporušenými pečetěmi – stop – až do Vašeho příjezdu znovu zasypán – stop – srdečné blahopřání – stop – Carter.“