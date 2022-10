Na počátku byla vlna solidarity, na konci zachráněné životy. Gama nůž v Česku slouží už třicet let

První část gama nože do Prahy dprazila v květnu roku 1992. V říjnu tým zdravotníků, ve kterém byl i současný primář, ošetřil prvního pacienta. „Byli jsme na počátku prudšího rozvoje této metody a sami jsme se na tom podíleli. Takže to bylo dobrodružství,“ vypráví primář Roman Liščák z Nemocnice Na Homolce.

V Praze šlo o osmý přístroj instalovaný v Evropě a sedmatřicátý na světě. Za třicet let provozu jím lékaři ošetřili přes čtyřiadvacet tisíc pacientů. Jen loni jich bylo bezmála dvanáct set. Gama nůž v Česku tak patří mezi nejvytíženější na světě. Přístroj tehdy stál sto milionů, vybralo se ale o dvacet víc. Nadace díky tomu dodnes podporuje stáže českých neurologů v zahraničí. Z původní sbírky má ještě čtyři miliony.

Přesné záření

Původní zařízení z devadesátých let v nemocnici už není, od roku 2019 tady lékaři používají jeho nejmodernější verzi. „Léčba se výrazně změnila. Jako když přesednete z trabantu do mercedesu. Když dostanete do ruky nástroj s velkou šancí na úspěch, je to to, po čem lékař touží,“ popisuje nové zařízení primář.

Nejčastěji se gama nůž využívá při léčbě mozkových nádorů, a to zhoubných i nezhoubných. Dále při funkčních onemocněních centrální nervové soustavy, třeba při bolesti trojklaného nervu. Používá se ale i v případě takzvaných cévních malformací, tedy vrozených vad, a při některých očních chorobách, nejčastěji nádorech.