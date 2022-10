Covid má laboratorní původ, naznačuje nový výzkum. Studie, která to má dokazovat, je ale sporná

Od prvních dní, co se objevil v Číně nový koronavirus, který dostal později jméno SARS-CoV-2, se vedou spory o jeho původu. Někteří biologové pochybovali nad jeho přirozeným původem, většina vědecké obce, která se tématu věnuje, se ale právě k tomuto vzniku přiklonila. Pro možnost, že patogen vznikl v nějaké laboratoři, až doposud nesvědčily prakticky žádné důkazy a neexistovaly ani studie, které by našly v „těle“ viru stopy po umělé manipulaci. Hlavním „důkazem“ měla být existence laboratoře ve Wu-chanu, kde se právě takové viry zkoumaly – navíc tam podle dostupných informací probíhaly i experimenty spojené s jejich úpravami. Takový důkaz by ale neuznal žádný soud a ani vědcům to nemohlo sloužit jako základ diskuze. Poměry se změnily tento týden. Respektovaný matematický biolog Alex Washburne totiž vydal studii, která podle něj i podle dalších dvou spoluautorů přináší důkazy o tom, že struktura viru SARS-CoV-2 obsahuje stopy po lidském zásahu.

Publikační nástrahy Zní to jako ten konečný důkaz, po kterém příznivci teorie umělého původu pátrají skoro tři roky, a je jisté, že Washburnova práce tak bude i vykládána. Ale tak to zatím rozhodně není. Slovo zatím je v předchozí větě nejdůležitější. Nová studie má totiž spoustu problémů. Tím hlavním je, že dosud neprošla recenzním řízením. To znamená, že ji autoři napsali, umístili na patřičné a k tomu určené stránky a nyní čekají na vyjádření dalších expertů k jejich práci. Teprve později projde takzvaným recenzním řízením, během něhož ji detailně prověří několik nejlepších odborníků – ti ji mohou zcela zamítnout, přidat k ní důležité poznámky, nebo ji schválí bez výhrad. Ve vědě se pokládají za důležité až práce, které recenzním řízením prošly, do té doby by se neměly brát jako „směrodané“. Ostatně přesně toto napsal i autor této studie v rozsáhlé diskuzi na Twitteru. „Naše teorie o syntetickém původu SARS-CoV-2 může a měla by být testována. Další testy mohou naši teorii zamítnout. Tyto testy vítáme. Náš kód je k dispozici na GitHubu a poukazujeme na budoucí výzkum, který může naši hypotézu zamítnout a/nebo zpřesnit naše chápání této problematiky,“ prohlásil. Zjednodušeně řečeno: tato práce může mít pravdu, ale na unáhlené závěry je zatím příliš brzy. Specializace uvnitř specializací Twitter a další sociální sítě jsou místem, kde se informace šíří rychle, takže se už ke studii řada jiných vědců předběžně vyjádřila. Ve svých komentářích poukazují na spokojenost s tím, jakým způsobem práce proběhla, a vyslovují nahlas svoje uspokojení z toho, že jde o seriozní výzkum, který se věnuje složité a kontroverzní otázce poctivě, bez snahy o bulvarizaci nebo pokusu o šíření konspiračních teorií. Autoři například nikde ani nevznášejí domněnku o tom, kdo by mohl virus upravit a zda to opravdu byla Čína. „Nenašli jsme žádné důkazy o tom, že by SARS-CoV-2 byl biologickou zbraní (naopak to vypadá na nehodu), ani o tom, že by vznikl cíleně metodou gain of function.“ Současně ale z komentářů vyplývá další fakt: analýza vychází ze specializace, která je opravdu hodně detailně zacílená, takže na světě zase není tolik expertů, kteří by byli schopni se k ní kvalifikovaně vyjádřit – a už ji také komentuje mnoho vědců, jejichž výzkum s tímto konkrétním souvisí jen vzdáleně. Tato vyjádření nemají příliš velkou hodnotu – pro laickou veřejnost je ale složité rozeznat, jaká specializace se hodí přesně pro pochopení a analýzu této studie.

Fakta Co je gain of function? Výzkum „gain of function“ je vědní obor lékařského výzkumu, který se zabývá takovým přenosem a růstem mikroorganismů v živých a umělých prostředích, které vyvíjejí selektivní reprodukční tlak na to, aby u těchto mikroorganismů vznikaly mutace, které by zvýšily jejich virulenci, přenosovost, antigennost a další vlastnosti.