Evropan se poprvé napil mléka před 7400 lety. A bylo mu z něj špatně

Pravěcí pijáci mléka

„Je úžasné, že se nám podařilo přesně datovat samotný počátek využívání mléka lidmi v pravěku,“ řekla vedoucí autorka studie Emmanuelle Casanovaová. „Rozvoj smíšeného hospodářství změnil stravování pravěkých lidí zavedením nových potravinových komodit, jako je mléko a mléčné výrobky, což pokračuje až do současnosti,“ dodala.

„Tento výzkum je nesmírně významný, protože předkládá nové poznatky o načasování hlavních změn ve způsobech získávání potravy,“ řekl spoluautor studie Richard Evershed. „Poskytuje jasný důkaz, že mléčné potraviny byly v raném neolitu v širokém oběhu, a to i přes rozdíly v rozsahu činnosti,“ dodal.

Mléko, které škodilo

Už dříve stejný tým popsal, že pravěcí lidé začali pít mléko v době, kdy ještě neměli geny potřebné pro trávení mléčného cukru – laktózy. To znamená, že jim to přinášelo zdravotní problémy: pokud člověk nedokáže laktózu strávit, putuje do tlustého střeva, kde může způsobit křeče, průjem a nadýmání, což je stav známý jako intolerance laktózy.