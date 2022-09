Stavbě egyptských pyramid pomohlo ztracené rameno řeky Nil, uvádí nová studie

Tahat stavební kameny po souši by bylo vyčerpávající. Vědci se proto dlouho domnívali, že dávní Egypťané využili řeku nebo kanál – Nil je nicméně v dnešní době od pyramid na kilometry daleko. Tým odborníků ale nově přinesl důkazy o tom, že tímto úsekem pouště kdysi protékalo ztracené rameno Nilu, které by přepravu obřích desek do pyramidového komplexu značně usnadnilo.

Na základě stop zachovaných v pouštní půdě vědci rekonstruovali vzestup a pád Cheopsova říčního ramene, dnes již zaniklé větve Nilu, za posledních osm tisíc let. Závěry zveřejněné v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Science naznačují, že rameno, které zcela vyschlo okolo roku 600 před naším letopočtem, hrálo při stavbě divu světa rozhodující roli.

„Bez tohoto ramene Nilu by na tomto místě nebylo možné postavit pyramidy,“ uvedla spoluautorka studie Hadeer Sheishaová z Evropského centra pro výzkum a vzdělávání enviromentálních geověd (CEREGE).