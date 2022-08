Moderní pesticidy poškozují mozek včel, ty neudrží směr letu

„Prokázali jsme, že běžně používané insekticidy jako sulfoxaflor a neonikotinoid imidacloprid mohou silně narušovat zrakem řízené chování včel medonosných. Naše výsledky rozhodně vyvolávají obavy, protože schopnost včel správně reagovat na vizuální informace je klíčová pro jejich let i navigaci, a tedy i pro jejich přežití,“ uvedla hlavní autorka studie Rachel Parkinsonová z Oxfordské univerzity.

Vědci pak pomocí molekulárních technik prokázali, že včely vystavené pesticidům měly zvýšený podíl odumřelých buněk v částech mozku, které jsou důležité právě pro zpracování zrakových vstupů. Navíc měl narušené geny, které jsou zodpovědné za odbourávání toxických látek.

Do budoucna je podle Parkinsonové nutné mnohem hlouběji pochopit riziko insekticidů pro včely. „Hlavně musíme zjistit, jestli se účinky, které jsme pozorovali u chodících včel v laboratoři, vyskytují i u volně létajících včel v přírodě. Hlavní obava spočívá v tom, že pokud včely nejsou schopny překonat poškození při létání, mohlo by to mít hluboké negativní účinky na jejich schopnost hledat potravu, orientovat se a opylovat divoké květiny a plodiny.“