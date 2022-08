Když Vltava vystoupila z břehů. Povodně roku 2002 meteorology zaskočily

Zlepšila se i komunikace s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, i když došlo k jistému šumu v informacích směřujících z Prahy a Povodí Vltavy směrem ke krizovému štábu v hlavním městě.

Velikost povodňových vln byla ale podobně překvapující jako o pět let dříve. Na základě zkušeností bylo rozhodnuto o masivních protipovodňových ochranách. Asi málokdo věřil, že se řada z nich, včetně těch pražských, osvědčí už při povodních začátkem června 2013.

Vzpomínka meteorologa Michala Žáka

„Před dvaceti lety jsem byl studentem doktorského studia meteorologie a klimatologie na katedře fyziky atmosféry (v té době katedra meteorologie a ochrany prostředí) Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. A už tehdy mě počasí velmi zajímalo. Musím říct, že první povodňová vlna pro mě byla poměrně velkým překvapením – v souladu s předpověďmi jsem nečekal, že se Malší prožene až pětisetletá voda. Když jsem v pátek 9. srpna ráno přejížděl holešovický železniční most při cestě na víkendový výlet do Budapešti, překvapilo mě, jak je koryto Vltavy plné. To už naštěstí nepršelo, a tak jsem věřil, že se situace bude rychle uklidňovat,“ popisuje meteorolog Michal Žák.

Jenže 10. srpna ho v Budapešti zaskočila zpráva kolegyně a kamarádky Martiny Lacinové, která mu psala, že nás nejspíš čekají větší povodně než ty v předchozích dnech. Další den mu tyto informace potvrdila a dodala obavu ze stoleté povodně v Praze.

„Když jsem večer dorazil do Prahy, místo na Vysokoškolské koleje 17. listopadu jsem se vydal do bytu kamaráda v Řepích. Což se ukázalo jako velice prozřetelné – koleje byly následující den pozdě večer evakuovány. Následovalo poměrně depresivní pondělí 12. srpna s hustým deštěm a stoupající Vltavou. Když jsem 13. srpna jel poloprázdnou tramvají na brigádu do centra, doprovázelo jízdu často se opakující hlášení o evakuaci částí v blízkosti Vltavy. K tomu šedivé nebe, studený severozápadní vítr a slabý déšť. Měl jsem poměrně tísnivý pocit a obavy, jak to Praha ustojí,“ vzpomíná Žák.

„A pak kulminace 14. srpna při – do té doby nepředstavitelné – výšce hladiny řeky. Po opadnutí vody si pak vzpomínám na specifický zápach bahna a tlejících předmětů při cestách centem města, kde se na ulicích hromadily zaplavené věci ze sklepů a nižších pater budov,“ doplnil. Dnes je podle něj vlastně poměrně zarážející, jak vysoko tehdy hladina vody při kulminaci v různých částech Prahy byla.