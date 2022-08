Odchod Ruska z ISS by Západ ustál, myslí si odborníci. Podle některých by ale znamenal konec celého projektu

Už od vzniku projektu ISS v 90. letech minulého století bylo jasné, že stanice nebude kolem naší planety kroužit věčně. Americká vesmírná agentura NASA a její evropský protějšek ESA nyní trvají na tom, že stanice zůstane v provozu nejméně do roku 2030. Američané plánují, že v roce 2031 nechají stárnoucí konstrukci postupně opustit oběžnou dráhu tak, aby případné trosky po návratu do atmosféry dopadly do odlehlé jižní oblasti Tichého oceánu.

„Stanice bez Ruska nemá smysl. Pokud se Borisovovo prohlášení stane realitou, je to konec ISS,“ domnívá se Jan Wörner, někdejší šéf Evropské vesmírné agentury (ESA).

Rusko dosud neupřesnilo, kdy přesně ze stanice odejde, upozorňuje agentura AFP, ani nepodalo formální žádost. Pokud by se z ISS stáhlo do roku 2024, nemělo by kam vyslat své kosmonauty - Moskva sice oznámila úmysl vybudovat vlastní stanici, ta ale nebude hotová ještě mnoho let. Někteří odborníci se proto domnívají, že i z tohoto důvodu je brzký konec ruského zapojení do projektu ISS nepravděpodobný.

„Určitě si lze představit, že zůstanou o něco déle,“ říká někdejší spolupracovník NASA Scott Pace.

Rozdělení stanice

Další otázkou je, jak by případný ruský odchod vypadal. Očekává se, že by se ohledně přechodu na ISS bez Ruska vedly dlouhé diskuze mezi všemi zúčastněnými partnery - USA, Ruskem, Evropou, Japonskem a Kanadou, píše AFP. Je ale celkem jisté, že si ruští kosmonauti neodvezou ruské komponenty včetně motorů, které upravují pozici ISS na orbitě.