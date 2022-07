Vědci nalezli nejstarší fosilii predátora. Vypadal jako pochodeň s chapadly

Podle vědců je druh, nazvaný Auroralumina attenboroughii, také nejstarším známým živočichem, který měl opravdový skelet. Pradávný predátor patřil do skupiny, která dnes zahrnuje i korály, medúzy a sasanky. Obtisk jeho dvacet centimetrů dlouhého těla se uchoval v prachovci obklopený dalšími fosiliemi.

„Obecně se má za to, že moderní skupiny živočichů jako medúzy se objevily před 540 miliony let během kambrické exploze,“ uvedl britský paleontolog Phil Wilby. „Tento predátor je ale o dvacet milionů let starší,“ dodal odborník, který objev označil za „obrovsky vzrušující“.