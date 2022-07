Astrofyzici objevili hvězdu, která nečekaně rychle obíhá kolem černé díry

Hvězda obíhá kolem černé díry ve středu Mléčné dráhy. Když na své oběžné dráze dosáhne nejmenší vzdálenosti od černé díry, pohybuje se rychlostí až 8000 kilometrů za sekundu, což je 2,7 procenta rychlosti světla.

Černá díra v centru Galaxie není izolovaná, obklopuje ji hustá hvězdokupa. Její centrální část tvoří rychle se pohybující hvězdy o různé hmotnosti a jasnosti. „Jedna z nich, hvězda S2, se chová jako velká osoba sedící před vámi v kině, která vám brání ve výhledu na to, co je důležité. Pohled do samotného středu naší Galaxie je tedy často blokován velmi jasnou hvězdou S2. Existují však krátké okamžiky, kdy můžeme pozorovat blízké okolí centrální černé díry,“ řekl hlavní autor nové studie Florian Peissker.