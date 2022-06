Tání ledu v Arktidě umožní ekologičtější lodní dopravu a sníží vliv Ruska

Odborníci zdůraznili, že tání ledu je rozhodně špatnou zprávou pro klima i ekosystémy, nové možnosti v dopravě ale mohou rychle změnit současný stav, kdy severní mořskou cestu z větší části kontroluje Rusko.

Studie zveřejněná v odborném magazínu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) pracuje s předpokladem, že Arktida bude kolem roku 2035 v letních měsících téměř leduprostá. Přesně to totiž předpokládají vědecké modely Mezivládního klimatické panelu.

Další odledňování pak do roku 2065 výrazně zvýší možnosti lodní navigace v arktických mezinárodních vodách, takže plavidla už nebudou muset využívat ruskou severní mořskou cestu.