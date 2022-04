Kalifornští vědci formulují novou zprávu pro mimozemské civilizace. Oxfordský vědec před tím varuje

Nový vzkaz by měl být vyslán do vesmíru při snaze navázat kontakt s jinými civilizacemi a navázat na poselství, která už lidstvo vyslalo v rámci misí Voyager.

„Navrhovaná zpráva obsahuje základní matematické a fyzikální pojmy, které se dají využít pro vytvoření univerzálního komunikačního prostředku. Kromě nich jsou součástí poselství i informace o biochemickém složení života na Zemi, přesně vyznačená poloha Sluneční soustavy v Mléčné dráze vzhledem ke známým kulovým hvězdokupám, ale také digitalizovaná vyobrazení Sluneční soustavy a zemského povrchu,“ uvádí se v článku, který vyšel na odborném serveru Arxiv. Zpráva má být zakončena digitalizovanými obrázky lidské postavy a výzvou pro případné inteligentní příjemce, aby na ni odpověděli.

Profesor Anders Sandberg, který působí na Institutu budoucnosti lidstva Oxfordské univerzity, ale pokládá takto formulovanou zprávu projektu Galaktický maják za špatný nápad, který by mohl být dokonce i potenciálně nebezpečný. „Základní výsledek může spočívat v tom, že buď nás mimozemšťané mohou kontaktovat a budou přátelští, anebo budou nebezpeční. Dalo by se říci, že riziko ohrožení druhu by mělo větší váhu než ten přínos,“ řekl Sandberg v pořadu Today Programme rozhlasové stanice Radio 4.