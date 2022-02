Počet lesních požárů do roku 2050 stoupne asi o třetinu, varuje OSN

„Je to opravdu důležitý závěr, který, jak doufám, nasměruje peníze a zdroje správným směrem a změní politiku,“ uvedla profesorka Univerzity Witwatersrand v Johannesburgu Sally Archibaldová, která se na zprávě podílela. „Nemůžeme slíbit, že když dá svět peníze na proaktivní řízení požárů, nebudou už žádné extrémní živly, protože jsou způsobené globální změnou klimatu. Ale určitě by nám to pomohlo minimalizovat jejich dopady a škody,“ dodala ekoložka.

Tradiční postupy fungují

Ze zprávy vyplývá, že lidé by měli více kombinovat moderní monitorovací systémy s domorodými znalostmi. „Po sto letech výzkumu jsme se shodli, že způsob, jakým lidé v Africe tradičně vypalují krajinu, je pro ekosystém pravděpodobně nejvhodnější,“ řekl Archibaldová.

Strategie řízení požárů se celosvětově liší. Odborníci nicméně zastávají názor, že v ekosystémech blíže k rovníku by mělo být více kontrolovaných požárů a v těch vzdálenějších méně. Výjimkou jsou tropické lesy, jako je Amazonie, které jsou sice na rovníku, ale požárů by mělo být velmi málo. „Není to univerzální řešení. S plameny je to jako se srážkami – v různých částech světa se vyskytují různé typy požárů,“ podotkla Archibaldová.