Ledovce na Mount Everestu tečou před očima. Za třicet let zmizel led, který vznikal tisíce roků

Mezinárodní vědecký tým vedený glaciology z Mainské univerzity zkoumal ledovec v Jižním sedle Mount Everestu. Zjistil, že led na něm ubývá osmdesátkrát rychleji, než se na povrchu stačí vytvářet.

Rychlost úbytku je podle vědců spojená s oteplováním a silnými větry, které ledovec poškozují. Studie odhalila, že od 90. let 20. století století stihl roztát led, který se zde vytvořil přibližně za dva tisíce let. Oproti minulosti je tání rychlejší především proto, že led v současné době už nechrání silná vrstva sněhu – ta je více vystavená slunečním paprskům, a to urychlilo její tání.