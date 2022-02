Společnost Virgin začíná prodávat letenky na kosmické lety, jedna stojí deset milionů

Firma Brita Richarda Bransona, který se jako první miliardář podíval do vesmíru, to uvedla v úterý. Za zmíněnou částku zákazníci získají 1,5 hodinový let, při němž kosmická loď stráví několik minut v prostředí nulové gravitace.

Konkurence je velká

Virgin Galactic není jedinou společností, která chce zpeněžit vesmírnou turistiku. Několik cestujících už vyslal do vesmíru zakladatel Amazonu Jeff Bezos a jeho společnost Blue Origin. Poptávka po dalších jejich letenkách je vysoká.