Čína představila své kosmické záměry. Chce monitorovat odpad či zkoumat Měsíc

Čína chce prozkoumat polární oblasti Měsíce, a uvažuje dokonce o přistání člověka na Měsíci. Současně slibuje, že zlepší monitorování kosmického odpadu a rozšíří systém správy kosmického prostředí – to podle dokumentu znamená vývoj a vznik systému, který by naši planetu bránil před vesmírnými objekty. Dalším cílem by měl být systém pro monitorování kosmického klimatu.

Bílá kniha zároveň uvádí, že Čína by chtěla na těchto cílech spolupracovat s ostatními zeměmi. Mělo by se to týkat nejen technologií, ale také výběru a výcviku lidských posádek pro budoucí vesmírné mise. Prvním větším viditelným krokem by mělo být posílení spolupráce na mezinárodním projektu lunární výzkumné stanice, uvádí se v dokumentu.

Tato Bílá kniha je už pátým dokumentem, země ji vydává každých pět let od začátku jednadvacátého století.