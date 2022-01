Rýma poskytuje ochranu před covidem, není ale dostatečná

Autoři studie nicméně zdůraznili, že klíčové v boji s koronavirem zůstávají vakcíny a nikdo by neměl spoléhat na imunitu získanou proděláním jiné nemoci, není totiž zřejmě dostatečná.

„Tyto údaje by neměly být přehnaně interpretovány. Zdá se nepravděpodobné, že by každý, kdo zemřel nebo prodělal vážnější infekci, nikdy neměl nachlazení způsobené koronavirem. A je velkou chybou si myslet, že každý, kdo nedávno prodělal nachlazení, je proti covidu-19 chráněný, protože koronaviry způsobují pouze deset až 15 procent nachlazení,“ uvedl vědec.

Simon Clarke z Univerzity v Readingu uvedl, že ačkoli se jedná o relativně malou studii, přispívá k pochopení toho, jak náš imunitní systém bojuje s virem. Podle mikrobiologa by výzkum mohl pomoci při vývoji budoucích vakcín.

Autoři studie připouštějí, že na to, zda se lidé od svých spolubydlících nakazili koronavirem, měly vliv i další proměnné, například větrání.

Hlavní autor studie Ajit Lalvani dodal, že klíčem k ochraně jsou vakcíny. „Poučení z toho, co tělo dělá správně, by mohlo pomoci při navrhování nových vakcín,“ prohlásil.

Současné vakcíny cílí na takzvaný hrotový protein (spike protein), který se nachází na vnější straně viru. Mutace na tomto proteinu se ale mohou měnit, což ovlivňuje účinnost vakcín. T-buňky se na rozdíl od toho zaměřují na vnitřní proteiny viru, které se v jednotlivých variantách tolik nemění. To podle Lalvaniho znamená, že vakcíny, které by lépe využívaly práci T-buněk, by mohly poskytnout širší a dlouhodobější ochranu proti covidu-19.